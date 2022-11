Cop27: von der Leyen, non prendiamo l'autostrada per l'inferno, guadagniamoci un biglietto per il paradiso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dinanzi alla sfida del cambiamento climatico non bisogna prendere l'autostrada per l'inferno, ma guadagnarsi un biglietto per il paradiso. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, intervenuta alla Cop27 di Sharm el Sheik. "L'Ipcc (Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico) a febbraio ha lanciato un allarme chiaro: il clima sta cambiando più velocemente della nostra capacità di adattamento. Il mondo deve quindi fare meglio e più in fretta", ha detto. (Beb)