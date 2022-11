Banche: Abi a Uncem, nessun potere su politiche commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Abi - con una nota - segnala di aver prontamente risposto alla lettera del presidente nazionale UNCEM Marco Bussone, ribadendo la costante attenzione che Abi riserva alle comunicazioni dell'Uncem cui associa una intensa interlocuzione sul tema degli sporteli bancari nelle aree montane. Abi conferma di non avere alcun potere di indirizzo, controllo o vigilanza sulle banche associate, in particolare con riguardo alle scelte imprenditoriali e alle relative politiche commerciali e che pertanto il tema sollevato da UNCEM non può essere oggetto di specifici approfondimenti a livello associativo. (Com)