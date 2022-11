Veneto: consiglieri Pd, necessario dibattito condiviso sul tema della Via del Mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Via del Mare "è un progetto che presenta troppe incognite e che può creare più problemi che soluzioni. La Regione ha deciso da anni di proseguire su questa strada: ora se ne assuma la piena responsabilità cogliendo le richieste dei sindaci così come delle categorie”. Lo hanno dichiarato Francesca Zottis, Andrea Zanoni e Jonatan Montanariello, consiglieri regionali del Partito democratico. “Temi come l'accesso ai litorali o l'incrocio tra Amazon e Autostrada del mare, così come molti altri nodi legati alla viabilità interna e alla sicurezza, senza dimenticare quello relativo ai pedaggi, meritano un dibattito condiviso"”, hanno proseguito. "Le prese di posizione dei territori – hanno poi aggiunto – registrate in questi giorni e condite da forti perplessità, rendono doveroso un confronto pubblico ed ampio". (Rev)