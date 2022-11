Cop27: von der Leyen, raddoppieremo produzione eergetica da rinnovabili entro l'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il piano Repower Eu, l'Europa non si limita a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, ma accelera in modo massiccio nell'introduzione delle energie rinnovabili. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, intervenuta alla Cop27 di Sharm el Sheikh. "La capacità di produrre energia da rinnovabili dell'Ue è destinata raddoppiare quest'anno, fino a 50 gigawatt", ha aggiunto. "L'anno prossimo potremo stabilire un nuovo record assoluto di oltre 100 gigawatt, a condizione di accelerare ulteriormente. Ogni chilowattora di elettricità che generiamo dall'energia solare, eolica, dall'idrogeno verde o da altre fonti rinnovabili non è solo un bene per il clima, ma ci dà indipendenza e sicurezza di approvvigionamento", ha concluso. (Beb)