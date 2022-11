Spagna: Vox, condividiamo indignazione autotrasportatori abbandonati dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito sovranista spagnolo Vox "condivide l'indignazione" degli autotrasportatori che si sentono "abbandonati" dal governo ed auspica che "presto" ci sia un esecutivo che "tenga conto dei loro interessi e di quelli di tutti gli spagnoli". Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa il portavoce della formazione di destra radicale al Congresso dei deputati, Iván Espinosa de los Monteros, nel commentare lo sciopero a tempo indeterminato indetto dal 14 novembre prossimo dalla Piattaforma in Difesa dei Trasporti, raggruppamento nazionale di lavoratori autonomi e piccole imprese del settore, per le condizioni che "rendono molto difficile" il loro lavoro e il loro profitto. A questo proposito, Espinosa de los Monteros ha ricordato che la scorsa primavera stavano per indire uno sciopero e sono stati "ingannati" dal governo. "Non è stata offerta alcuna soluzione e i costi operativi del loro lavoro sono ancora molto elevati", ha aggiunto l'esponente di Vox. (Spm)