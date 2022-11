Scuola: Uil Tucs, a Roma mense fatiscenti e insalubri, Campidoglio intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle mense scolastiche del Comune di Roma "la situazione è insostenibile". Lo afferma in una nota Franco Polito della Uil Tucs. "Attrezzature di lavoro malfunzionanti a causa della scarsa manutenzione, spesso rotte e non più riparabili, in attesa di sostituzione da anni, ambienti fatiscenti e insalubri, ritmi e carichi di lavoro estenuanti e continue violazioni del monitoraggio della salubrità degli alimenti Haccp - spiega -. Questo è il quadro difficile in cui sono costretti a svolgere il proprio lavoro gli addetti e le addette al servizio di refezione scolastica, denunciata dalla Uil Tucs di Roma e del Lazio che da sempre segue le vicende delle mense scolastiche capitoline - prosegue -. Ad oggi, nonostante le segnalazioni fatte alle aziende e all'ente committente, nulla è cambiato e l'introduzione del piatto di coccio aggrava ulteriormente una situazione già esasperata - sottolinea -. Stiamo da tempo assistendo ad uno spregiudicato rimpallo di responsabilità tra dipartimento servizi educativi e aziende fornitrici del servizio, senza la benché minima assunzione di responsabilità. Non possiamo accettare - aggiunge - che i lavoratori siano costretti a lavorare in un contesto di scarsa attenzione alle norme di sicurezza sul lavoro e su questo non siamo disposti a transigere. Nei prossimi giorni - conclude -, se non ci sono segnali concreti di inversione di rotta, ci attiveremo presso le autorità competenti per salvaguardare le condizioni di salute degli operatori nel servizio e dell'utenza che è costituita essenzialmente da bambini spesso molto piccoli".(Com)