Iran: atleta pattinaggio su pista ritira premio senza velo in Turchia

- Un’altra atleta iraniana, Niloufar Mardani, membro della squadra di pattinaggio su pista femminile, ha ritirato un premio al termine di una gara in Turchia senza il velo, in quello che rappresenta un messaggio di solidarietà alle proteste in corso nel Paese dopo la morte della 22enne curda, Mahsa Amini, deceduta il 16 settembre a Teheran dopo il suo arresto da parte della polizia morale iraniana per non aver indossato l’hijab in modo corretto. La notizia è stata diffusa dallo stesso ministero dello Sport iraniano che in una nota citata dall’agenzia di stampa “Fars” ha affermato che “Niloufar Mardani ha partecipato senza autorizzazione a una gara di pattinaggio a rotelle in Turchia”. "Questa atleta non indossava la divisa approvata dal ministero", ha aggiunto il dicastero, affermando che la giovane "non faceva più parte della nazionale dal mese scorso". Secondo questa stessa fonte, la ragazza avrebbe partecipato alla gara a titolo "personale". Membro della squadra nazionale di pattinaggio su pista per più di un decennio, Mardani ha ricevuto una coppa il 6 novembre scorso a Istanbul durante una cerimonia in cui non indossava il velo. La giovane indossava una maglietta nera con la scritta "Iran" in bianco. A ottobre la campionessa di arrampicata sportiva Elnaz Rekabi aveva partecipato a una gara a Seul, in Corea del Sud, con solo una bandana in testa, il che è stato interpretato come un gesto di solidarietà con le proteste in Iran. Il caso di Elnaz Rekabi ha avuto una vasta eco a livello internazionale, soprattutto dopo che la giovane ha ritrattato il suo gesto, definendolo involontario, dopo il suo rientro anticipato in Iran e dopo essere stata ricevuta dai funzionari del ministero dello Sport. (Res)