Decreto Aiuti ter: Piero De Luca (Pd), da governo pessimo segnale a sanità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Incomprensibile no di governo e maggioranza a un nostro emendamento necessario per l'attività del sistema sanitario regionale. Abbiamo visto respingere, infatti, una proposta che permetteva di assicurare alle Regioni una più celere procedura di recupero nei confronti delle aziende fornitrici soggette al ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e dei tetti di spesa farmaceutici, già previste nel decreto aiuti-bis. Una soluzione utile a recuperare più rapidamente i crediti nei confronti delle ditte fornitrici. Con questa bocciatura si dà un pessimo segnale alle Regioni, che pure avevano sostenuto questa proposta nella Conferenza Stato-Regioni, in una fase che continua ad essere particolarmente complessa per l'impegno straordinario della sanità pubblica a sostegno dei cittadini". Lo afferma in una nota il vicecapogruppo democratico alla Camera, Piero De Luca.(Com)