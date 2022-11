Bono: Zaia, figura di straordinaria energia, acutezza e intelligenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la scomparsa di Giuseppe Bono "se ne va un grande manager, un punto di riferimento per l'Italia e per il Nordest, un grande amministratore delegato, una figura di straordinaria energia, acutezza e intelligenza fuori dal comune, che ha segnato la storia di un comparto". Queste le parole di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, sulla figura dell'ex amministratore delegato di Fincantieri scomparso oggi. Grazie a lui "la partita di Fincantieri è stata un vero e proprio rinascimento. Non dimentico gli stabilimenti in Veneto e quanto egli abbia fatto per difendere queste unità produttive". "È stato sempre attento, sensibile e rispettoso delle necessità del territorio e dell'occupazione – ha poi detto Zaia - sempre con lo sguardo rivolto all'innovazione. Un portabandiera per tutti noi. Rivolgo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene". (Rev)