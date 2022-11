Sardegna: formazione cultura under 35, programma formativo rivolto ai giovani sardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 9 novembre, dalle ore 10, al teatro Doglio di Cagliari, è in programma la consegna di 650 attestati di partecipazione ai giovani coinvolti nel programma formativo "Formazione Cultura Under 35", promosso dalla Regione Sardegna e dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Sarà presente alla cerimonia l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Andrea Biancareddu e Alessandra Vittorini, direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali. Verrà ripercorsa l’intensa esperienza di questo programma formativo ideato su misura per accrescere le conoscenze e rinforzare le competenze per la valorizzazione del patrimonio culturale e dello sviluppo territoriale. Previste le testimonianze degli Enti promotori e di alcuni tra i tanti esperti che hanno collaborato. Monica Grossi, Soprintendente archivistica della Sardegna, Luca Dal Pozzolo, co-fondatore della Fondazione Fitzcarraldo e Claudio Bocci, già direttore di Federculture). (segue) (Rsc)