Sardegna: formazione cultura under 35, programma formativo rivolto ai giovani sardi (2)

- Il programma “Formazione Cultura Under 35” è stato realizzato attraverso tre azioni formative gratuite. Il corso principale, articolato in tre percorsi tematici (Comunicazione del patrimonio culturale, Strumenti digitali per il patrimonio culturale, Patrimonio culturale e sviluppo del territorio), ha visto l’erogazione di 1140 ore complessive offerte a amministratori locali, dipendenti pubblici e privati, liberi professionisti e studenti provenienti da tutta la Sardegna. Grazie al confronto con circa 85 docenti e formatori. I partecipanti hanno conosciuto attori, ruoli e funzioni dell’ecosistema patrimonio culturale, ed hanno esplorato strumenti e metodi per la sua valorizzazione e tutela. (segue) (Rsc)