Sardegna: formazione cultura under 35, programma formativo rivolto ai giovani sardi (3)

- L’azione pilota, inserita nell’offerta di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento), ha visto coinvolti 200 studenti della Scuola Secondaria di II grado. Gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Vignarelli di Sanluri e del Liceo Fois di Cagliari hanno collaborato, per 30 ore, con il Museo Archeologico, l’Archivio di Stato e la Pinacoteca Nazionale di Cagliari, con l’obiettivo di conoscere sul campo il ruolo del social media manager per le istituzioni culturali. Infine il Corso intensivo per amministratori locali che si è svolto nel mese di ottobre con 24 ore di lezioni online e laboratori in presenza, contenuti teorici e strumenti operativi per i giovani amministratori locali sardi chiamati a tutelare e valorizzare i beni culturali materiali immateriali e paesaggistici del territorio. (Rsc)