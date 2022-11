Cop27: von der Leyen, dobbiamo raggiungere l'obiettivo di Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa deve raggiungere l'obiettivo di Parigi e ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55 per cento entro il 2030. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, intervenuta alla Cop27 di Sharm el Sheikh. "Con il nostro pacchetto Fit for 55 stiamo mettendo in atto il quadro legislativo più ambizioso al mondo. E chiediamo a tutti i principali emettitori al mondo di aumentare le proprie ambizioni", ha detto. "Inoltre, abbiamo bisogno di progressi tangibili nel nostro obiettivo globale di adattamento. I più bisognosi, nei Paesi in via di sviluppo, devono essere aiutati ad adattarsi a un clima più rigido. Questo è anche il motivo per cui questa Cop deve fare progressi", ha aggiunto. "Progressi sulla prevenzione, la minimizzazione e la gestione delle perdite e dei danni causati dai cambiamenti climatici. È giunto il momento di mettere questo punto all'ordine del giorno", ha concluso. (Beb)