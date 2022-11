Lombardia 2023: Bussolati (Pd), su primarie ancora non abbiamo deciso, tempo fino al 20 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo che ci siano le primarie aperte per ridare un'identità al centrosinistra e al Pd. Io le avrei già indette e ho lavorato sempre perché il mio partito andasse in quella direzione" ma "ancora non abbiamo preso una decisione". Lo ha affermato oggi il consigliere regionale del Pd, Pietro Bussolati, a margine della seduta consiliare odierna. "Secondo me siamo molto in ritardo, l'ultima assemblea di domenica scorsa si è data tempo fino al 20 novembre. Auspico che, come ha dichiarato anche il segretario regionale, però si chiuda entro questa settimana la definizione di qual è il percorso dentro il quale definiremo la nostra proposta politica", ha poi concluso Bussolati. (Rem)