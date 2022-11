Cop27: von der Leyen, il nord del mondo aumenti finanziamenti ai Paesi del sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa esorta i suoi partner del nord del mondo a incrementare i finanziamenti per il clima diretti al sud del mondo. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, intervenuta alla Cop27 di Sharm el Sheikh. "Come Team Europe, stiamo fornendo la giusta quota dell'obiettivo di 100 miliardi di dollari. Per il secondo anno consecutivo, abbiamo superato i 23 miliardi di euro, nonostante la pandemia Covid e la guerra in Ucraina", ha detto. "Gran parte dei nostri finanziamenti per il clima sono già destinati all'adattamento. È fattibile e chiediamo anche ad altri di fare un passo avanti", ha aggiunto. "Il mio messaggio è: l'Europa mantiene la rotta. Facciamo questo viaggio insieme", ha concluso. (Beb)