Serbia-Kosovo: Dacic, Ue dichiari apertamente necessità di rispettare accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ giunto il momento per l'Unione europea di dichiarare apertamente la necessità di rispettare l’accordo siglato a Bruxelles nel 2013. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri della Serbia, Ivica Dacic, parlando ai giornalisti dopo un incontro con l’omologo delle Maldive, Abdulla Shahid. “Si semina quel che si raccoglie. Non sto parlando della differenza tra semina e raccolta. Non sto parlando del Kosovo, ma del rispetto del diritto internazionale”, ha sottolineato Dacic, ribadendo che se la questione del Kosovo è stata risolta per l'Ue perché Bruxelles sta inviando nuove proposte. Dacic ha sottolineato di essere uno dei firmatari dell'Accordo di Bruxelles il 19 aprile 2013, a nome della Serbia, e di aver ascoltato da anni rappresentanti internazionali sul perché quel documento vincolante a livello internazionale non viene rispettato, mentre intanto giungono decisioni unilaterali da Pristina e non attua l’Associazione delle municipalità serbe, anche se esiste un accordo pertinente. “I serbi hanno il diritto legittimo di difendere i propri interessi. Se per decenni gli albanesi hanno boicottato le istituzioni della Serbia, ora possono farlo anche i serbi”, ha aggiunto Dacic, secondo cui “Albin Kurti ha distrutto l'accordo di Bruxelles e l'Ue non sta reagendo”. (Seb)