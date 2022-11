© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malesia: elezioni, coalizione conservatrice promette reddito familiare di base - La coalizione di partiti conservatori della Malesia Barisan Nasional (Bn) ha promesso aiuti in denaro alle famiglie per contenere gli effetti dell'inflazione, in vista delle elezioni politiche anticipate che si terranno nel Paese il prossimo 19 novembre. Nello specifico, la proposta di Bn prevede l'introduzione di un "reddito di assistenza di base", sotto forma di una integrazione alle famiglie con entrate mensili inferiori alla soglia di 2.208 ringgit (466 dollari). La proposta è contenuta nel manifesto elettorale presentato dalla coalizione ieri, 7 novembre. (segue) (Res)