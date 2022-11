© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Arabia Saudita: ministero Esteri Pechino non conferma viaggio di Xi a Riad - Il ministero degli Esteri della Cina non ha confermato le indiscrezioni del quotidiano statunitense "Wall Street Journal", secondo cui il presidente Xi Jinping avrebbe in programma di condurre una visita in Arabia Saudita entro fine anno. Rispondendo via fax ad una richiesta di commento avanzata dalla testata, il dicastero si è detto non a conoscenza dei programmi, ribadendo tuttavia l'intenzione di "lavorare con l'Arabia Saudita per consolidare continuamente la fiducia reciproca, approfondire la cooperazione e promuovere il partenariato strategico globale a beneficio di maggiori risultati". Secondo le fonti che hanno parlato al "Wsj" in condizioni di anonimato, la visita è stata provvisoriamente programmata per la seconda metà di dicembre e prevede un vertice tra Xi e il principe ereditario Mohammed bin Salman. (segue) (Res)