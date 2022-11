Cop27: re di Giordania presenta un'iniziativa dedicata al tema “clima e rifugiati”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giordania ha presentato un'iniziativa sul tema "Interconnessione clima-rifugiati", con l'obiettivo di dare priorità al sostegno ai Paesi ospitanti che sopportano il peso del cambiamento climatico. Lo ha annunciato il re Abdullah II, in una dichiarazione diramata dall’emittente “Al Mamlaka”. Il sovrano giordano, che ieri ha partecipato alla 27esima Conferenza delle parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop27) in corso a Sharm el Sheikh ha invitato i Paesi partecipanti alla Conferenza organizzata dall’Onu e ospitata dall’Egitto ad approvarlo. Abdullah II ha aggiunto che le Nazioni Unite riconoscono che i rifugiati in tutto il mondo e nei Paesi ospitanti sono i più vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico. In merito, il sovrano ha affermato che la Giordania, con la sua storia di progetti di successo nella risposta agli effetti del cambiamento climatico, vuole essere un centro regionale per lo sviluppo verde, ricordando che il regno hashemita lavora in collaborazione con Egitto, Iraq, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Bahrein e altri Paesi per aumentare la resilienza dell'intera regione. Abdullah II ha confermato che la Giordania offre un'ampia gamma di opportunità per investire in iniziative per il clima, come infrastrutture verdi, veicoli elettrici, agricoltura sostenibile. Re Abdullah II ha infine ricordato che Amman lavorerà con gli Emirati Arabi Uniti al progetto di prosperità per aumentare le risorse energetiche e l'acqua potabile nella regione del Medio Oriente.(Cae)