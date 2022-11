Imprese: Labriola (Tim), azienda sana, risolvere il problema del debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim è "un'azienda industrialmente sana" che però soffre per "il fardello del debito". A dirlo l'amministratore delegato del Gruppo, Pietro Labriola, durante l'assemblea dei Confindustria Bari e Bat. "Dobbiamo risolvere strutturalmente il problema del debito", ha aggiunto il manager, indicando nel piano presentato lo scorso luglio la strada maestra per raggiungere questo obiettivo. Labriola si è soffermato anche sui risultati registrati da Tim Brasil, che nel terzo trimestre ha visto salire ricavi ed Ebitda di quasi il 25 per cento: "è il fiore all'occhiello del gruppo". (Rin)