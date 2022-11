© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione di sgombero è partita questa mattina all'alba. I Carabinieri, assieme alla Polizia Municipale e ai Vigili del fuoco hanno liberato le case popolari occupate abusivamente in via Sospello. Sono 24 gli appartamenti Atc liberati che verranno subito ristrutturati per poi essere riassegnati nel più breve tempo possibile. (Rpi)