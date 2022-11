Veneto: Zaia, con Pietro Rossetto imprenditoria perde altro uomo che ha fatto grande nostra economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pietro Rossetto, fondatore della Omer Spa di Susegana, è morto all'età di 93 anni. "La nostra imprenditoria perde un altro di quegli uomini che con onestà, positività, umiltà e tenacia, hanno fatto grande l'economia veneta, partendo da zero, arrivando in fabbrica per primo e andando via per ultimo. Pietro ci mancherà, ma non deve disperdersi il suo insegnamento", ha dichiarato il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, esprimendo il proprio cordoglio alla famiglia dell'imprenditore veneto. "Quando compì 90 anni, fu definito 'inguaribile ottimista'. Ricordiamolo così, sempre pronto a guardare avanti, mai indietro", ha concluso Zaia. (Rev)