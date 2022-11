Ue: Ecofin raggiunge accordo su revisione codice di condotta su tassazione imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri delle Finanze dell'Ue, riuniti al Consiglio economia e finanza di Bruxelles, hanno concordato un codice di condotta rivisto per la tassazione delle imprese: un impegno politico e intergovernativo degli Stati membri ad applicare regole di screening rafforzate quando individuano misure fiscali che potrebbero essere dannose per le basi imponibili di altri Stati membri. L'obiettivo finale è quello di contrastare la concorrenza fiscale dannosa, l'evasione e l'elusione fiscale nell'Ue. Con l'odierna revisione del codice, la prima dal 1997, gli Stati membri dovranno ampliare la portata delle misure fiscali sotto esame quando si esaminano le pratiche fiscali dannose all'interno dell'Ue. "Oggi abbiamo confermato il nostro impegno per un ambiente fiscale più equo nell'Ue, rafforzando le regole che applichiamo quando affrontiamo le pratiche fiscali dannose in un'economia in evoluzione. I nostri esperti in materia fiscale sono costantemente attenti alle pratiche fiscali dannose. Il codice di condotta in materia di tassazione delle imprese non è stato modificato dal 1997 e l'accordo odierno ne migliora ulteriormente l'efficacia anche alla luce della recente riforma fiscale internazionale", ha dichiarato Zbynek Stanjura, ministro delle Finanze della Repubblica Ceca. (segue) (Beb)