Ue: Ecofin raggiunge accordo su revisione codice di condotta su tassazione imprese (2)

- Nel codice di condotta rivisto, viene introdotto in particolare il concetto di "caratteristiche fiscali di applicazione generale". Mentre in precedenza venivano esaminate solo le misure preferenziali (come i regimi speciali o le esenzioni dal sistema fiscale generale), con le nuove regole il campo di applicazione comprenderà anche le caratteristiche fiscali di applicazione generale. Queste saranno considerate dannose se portano a una doppia non imposizione o a un doppio/multiplo utilizzo dei benefici fiscali. (Beb)