Veneto: nave con 60 mila tonnellate di mais ucraino approda a porto Marghera

- Al porto di Marghera è approvata la nave Star Sapphire con all'interno 60 mila tonnellate di mais ucraino, il cui sbarco continuerà fino a giovedì. Sono 35 mila le tonnellate di carico indirizzate verso il mercato del nord-est, le altre invece prenderanno la direzione del porto di Ravenna. Prima di giungere a destinazione l'imbarcazione proveniente dalla parte sud-ovest dell'Ucraina ha dovuto aspettare a Istanbul per più di 14 giorni il via libera per proseguire il suo viaggio. "Il porto di Venezia, grazie alla sua vocazione multi-purpouse, si trova oggi al centro del ridisegno globale delle rotte commerciali, in particolare per quanto riguarda le rinfuse agro-alimentari, settore in cui esprime una specialità riconosciuta a livello internazionale, potendo anche contare su un pescaggio maggiore rispetto agli altri porti italiani votati a questi scambi. In questo scenario internazionale in costante mutamento, sta a noi saper cogliere ogni possibile opportunità", ha commentato il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, Fulvio Lino di Blasio. (Rev)