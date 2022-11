Legge Bilancio: Mulè, per FI obbligo togliere Plastic e Sugar tax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- Questa legge di Stabilità è un po' come un decreto, deve avere la caratteristica di necessità e urgenza. La necessità è quella di dare risposte sul caro bollette, a famiglie e imprese, urgenza perché va fatto subito". Lo ha detto il deputato di Forza Italia Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, intervenendo a "Start", su Skytg24. "Non bisogna dimenticare che alcuni segnali si possono e si devono dare, pur nelle ristrettezze di questo bilancio - ha continuato il parlamentare -. Penso ad esempio all'allargamento della platea di coloro che attualmente hanno la tassa al 15 per cento, autonomi e partite Iva, fino a 65.000 euro, per innalzarla a 80.000, 85.000, 100.000, vediamo fino a che punto. Penso anche ad alcuni interventi che non possiamo dimenticare, lo dico da esponente di Forza Italia. Dal 1 gennaio 2023 partono due tasse, che abbiamo avversato giustamente, la Plastic tax e la Sugar tax. Sono tasse che pesano per circa 600 milioni. Ricordo le proteste al fianco delle imprese e delle associazioni di consumatori, andammo anche in piazza con loro. Sono delle tasse che hanno un impatto direttamente sui consumatori: se ad esempio aumentano gli imballaggi di generi alimentari o per l'acqua minerale, sui prodotti monouso, chi ne fa le spese è il consumatore, con un danno calcolato in oltre 100 euro l'anno. Allora dico, come Forza Italia e come centrodestra, abbiamo l'obbligo di sterilizzare queste tasse, che viceversa vanificherebbero interventi che stiamo facendo sul caro bollette". (segue) (Rin)