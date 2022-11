Legge Bilancio: Mulè, per FI obbligo togliere Plastic e Sugar tax (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente di FI ha aggiunto: "Se dai da una parte, non puoi dall'altra togliere. Obbediamo a questo principio, in cui il governo quest'anno darà dei segnali sulla realizzazione del programma di centrodestra - come ad esempio sul reddito di cittadinanza - a invarianza finanziaria o a basso impatto, non diamo però il segnale che da una parte diamo e dall'altra togliamo. Per me, per Forza Italia, quelle due tasse sono da togliere". (Rin)