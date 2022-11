Ucraina: Zelensky ringrazia gli Usa per medaglia della libertà, "continuate a sostenerci"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ricevuto la "medaglia della libertà", la più alta onorificenza civile negli Usa, dal National constitution center statunitense. "È un grande onore ricevere la medaglia della Libertà. Questo premio dimostra davvero come e per cosa stanno combattendo gli ucraini", ha detto Zelensky in videocollegamento dopo l'annuncio della premiazione. "Libertà è la parola principale per noi e ciò che unisce davvero tutti gli ucraini. Grazie per il vostro sostegno – presidente Biden, entrambi i partiti del Congresso e ogni cittadino americano! Per favore, sappi che non sostieni solo un paese o il suo leader, sostieni milioni di persone che, come te, amano la libertà", ha aggiunto. "E vi esorto a mantenere questo sostegno costante all'Ucraina fino al giorno stesso in cui potremo ripristinare completamente l'integrità territoriale del nostro Stato", ha concluso. (Kiu)