Veneto: Zaia su Treviso-Ostiglia, sfida di creare infrastruttura ciclabile dal valore turistico

- "Sono partiti ieri (e si completeranno in circa 300 giorni) i lavori di realizzazione del terzo lotto della ciclabile Treviso-Ostiglia fra i comuni di Sossano, Orgiano e Cologna Veneta, per un importo complessivo di 5,6 milioni di euro". Lo dichiara su Facebook Luca Zaia, presidente della regione Veneto. "Stiamo dando concretezza alla sfida di creare un'infrastruttura ciclabile dal grande valore turistico - aggiunge - con un tracciato complessivo di 118 chilometri sul sedime della vecchia linea ferroviaria dismessa dell'Ostiglia. Gli altri lotti, che dovrebbero partire a breve, riguardano i tratti tra Montegaldella, Castegnero e Nanto (1,8 milioni per 7 chilometri) e tra Nanto, Barbarano e Villaga (2,7 milioni per altri 7,6 chilometri)". (Rev)