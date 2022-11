Milano: da venerdì al via a "Cultura digitale e visioni artistiche", evento ideato da Tangoo con Fondazione Eos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la Milano digital week 2022, Tangoo ha ideato, in collaborazione con la Fondazione Eos – Edison orizzonte sociale, Engage, Fondazione Donà dalle Rose, Rocket Club Milano e Terre des Hommes, l'evento "Cultura Digitale & Visioni artistiche: connessioni inattese per nuovi linguaggi di comunicazione" che da venerdì 11 fino a lunedì 14 novembre animerà la prestigiosa Sala Azionisti di Palazzo Edison, in Foro Buonaparte 31, Milano. "Il progetto così concepito vuole essere un tributo a tutto ciò che ruota attorno al mondo di street art, visual art, fotografia ed Nft, con un focus non solo su questo trend ma anche e soprattutto sullo stretto connubio tra arte e digital marketing. La collaborazione in corso con realtà del calibro di Terre des Hommes, Fondazione Donà dalle Rose, Rocket Club Milano, Engage e Fondazione Eos-Edison orizzonte sociale è solo il primo passo verso una serie di iniziative ad ampio respiro che possano coinvolgere non solo un pubblico di esperti ma anche di amanti delle tecnologie e dell'arte in tutte le sue declinazioni" sottolinea Gaetano Polignano, managing director Tangoo, a cui si collega Chiara Modica Donà dalle Rose, presidente Fondazione Donà dalle Rose: "Il legame fra l'arte e il mondo digitale è sempre più stretto e intenso, dominato da inedite e piacevoli contaminazioni. I workshop proposti da Tangoo vogliono essere un modo per interrogarci tutti insieme sul senso e il valore dell'arte intesa come linguaggio sempre più importante per la comunicazione digitale, in grado di superare i limiti e creare connessioni inattese".In tale occasione sarà possibile ammirare dal vivo, e in modalità totalmente gratuita, alcune opere dello street artist Banksy e della visual artist Rosa Mundi, provenienti dalla mostra "Faceless" in corso a Venezia presso Palazzo Donà dalle Rose. Presenti anche scatti inediti del fotoreporter Stefano Stranges, realizzati per la Onlus Terre des Hommes. (segue) (Com)