Milano: da venerdì al via a "Cultura digitale e visioni artistiche", evento ideato da Tangoo con Fondazione Eos (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, sarà possibile acquistare tutte le opere originali esposte e il ricavato andrà a sostegno dei progetti umanitari di Terre des Hommes in collaborazione con la Fondazione Eos. Tutte le opere esposte saranno in vendita: il ricavato andrà a sostegno di Terre des Hommes Italia. "Siamo felicissimi di essere parte di questa iniziativa che nasce dalla preziosa collaborazione con Tangoo e Fondazione Eos - Edison Orizzonte Sociale. Siamo onorati che gli artisti coinvolti abbiano deciso di sostenere, attraverso la vendita delle opere in esposizione, il nostro impegno a favore dei bambini e degli adolescenti. Con il progetto iGAME al Galla desideriamo ampliare i servizi del nostro Hub Spazio indifesa, offrire ai ragazzi e alle ragazze del quartiere Gallaratese, nuovi stimoli e gli strumenti per superare i limiti ed essere protagonisti, coltivare i propri talenti e socializzare e divertirsi insieme." conferma Paolo Ferrara, direttore generale Terre des Hommes. Per la prima volta in Italia, inoltre, grazie alla collezione Nft firmata Rocket Club di Milano - creata appositamente per la community del club meneghino e che sarà presentata proprio in seno all'evento Tangoo - gli Nft diventano un veicolo d'eccezione per esperienze reali e uniche all'interno della nightlife aprendo al mondo del clubbling.La Nft Club Animals Collection include 10.000 immagini, suddivise in 10 famiglie di animali, che sono a tutti gli effetti opere d'arte create ad hoc dall'artista visionario Gozer Visions e concepite ciascuna come biglietto di accesso a specifiche esperienze. Ogni Nft ha delle peculiarità uniche che garantiscono al suo proprietario l'accesso a moltissimi vantaggi fuori e dentro il Rocket Club, inoltre, nascosti tra i 10 mila pezzi ci sono anche 5 Golden Ticket, cinque conigli che permettono al suo possessore di entrare nel club gratis per tutta la vita. I Club Animals Nft verranno distribuiti su blockchain Polygon ad un costo iniziale di 50 $Matic. (segue) (Com)