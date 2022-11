Milano: da venerdì al via a "Cultura digitale e visioni artistiche", evento ideato da Tangoo con Fondazione Eos (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo orgogliosi di prendere parte e ospitare un'iniziativa innovativa in grado di intrecciare e connettere arte, digitale e mondo del no profit, che sono accumunati innanzitutto dalla spinta dirompente nell'abbattere muri, mettere in discussione i pregiudizi e dal costruire legami", afferma Francesca Magliulo, Direttrice della Fondazione Eos – Edison Orizzonte Sociale. "Questo evento inoltre è anche l'occasione per il pubblico di dare il proprio contributo, sostenendo attraverso l'acquisto delle opere d'arte esposte, progetti ad alto impatto sociale". Infine, i 3 workshop si terranno venerdì 11, sabato 12 e lunedì 14 dalle ore 15 alle ore 17. Ogni giorno sono state per altro schedulate visite guidate sia al mattino sia nel pomeriggio (in tal caso a partire dalle 17.30). (Com)