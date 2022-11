Roma: assessora Sicurezza, solidarietà ad agenti polizia locale investiti da ladri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessora alle Politiche della sicurezza di Roma, Monica Lucarelli, esprime "solidarietà e totale vicinanza ai due agenti della polizia locale che la scorsa notte sono stati investiti da un'auto durante un servizio di pattugliamento". In una nota Lucarelli spiega: "Mi sono voluta sincerare, tramite il comandante generale, del loro stato di salute che per fortuna non desta preoccupazione. A prescindere dalla dinamica è fondamentale un incontro con tutte le sigle sindacali della polizia locale per migliorare la qualità del lavoro dei nostri agenti, una forza imprescindibile per la nostra città. Con il comandante Angeloni c'è il massimo dialogo e un confronto costante e sono certa che insieme potremmo dare risposte concrete a chi ogni giorno scende in strada per svolgere utili alla città". (Rer)