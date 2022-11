Milano: Terzi su morte 14 enne, necessario dividere flussi di traffico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo incidente ci deve far riflettere non solo sulla sicurezza in generale del trasporto, e del trasporto pubblico in particolare, ma anche sull'interazione delle varie modalità di trasporto su territori particolarmente congestionati come quelli milanesi". Lo ha detto l'assessore alle infrastrutture della Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, a margine dell'inaugurazione di Eicma, l'Esposizione internazionale del ciclo, motociclo e accessori che ha aperto i battenti oggi a Rho Fiera Milano, commentando la morte del 14 enne investito da un tram mentre era in bicicletta a Milano. "Quindi - ha proseguito - la necessità per esempio di dividere i flussi di traffico, come dare delle sedi opportune per le biciclette, per i monopattini, che sono elementi ulteriori di complicazione di un traffico già complesso". "Oggi non è importante chiedere chi ha la colpa per questo incidente o come è successa la cosa. Il mio pensiero, da mamma, va ai genitori del ragazzino che purtroppo non tornerà a casa", ha concluso. (Rem)