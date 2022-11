© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Unipol gruppo Carlo Cimbri, intervenendo all'Insurance Summit organizzato dal Sole 24 Ore, ha detto di non essere "preoccupato" per il ricorso di Malacalza sull'acquisizione di Carige. "I ricorsi non impediranno di completare nei tempi previsti l'operazione Carige" da parte di Bper, ha spiegato.(Rin)