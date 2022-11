Lombardia 2023: Usuelli (+Europa), serve proposta seria e unitaria contro candidati di destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia valutazione politica è che i partiti all'opposizione in Regione Lombardia, da Azione ai Cinque Stelle inclusi, abbiano mostrato su tutti temi una coesione sufficiente, nella critica ma anche nella proposta. È quindi non serio di fronte a due candidati di destra di Regione Lombardia, non mettersi assieme per il bene dei cittadini lombardi, con una proposta corposa, seria e unitaria". Lo ha affermato oggi il capogruppo di +Europa in Consiglio regionale, Michele Usuelli, rispondendo alle domande dei giornalisti che gli chiedevano se il centrosinistra troverà un candidato unitario o se ci fossero problemi dati dalla candidatura di Letizia Moratti con il Terzo Polo. "I dirigenti regionali non possono essere dei soldatini che obbediscono ai leader nazionali, ma serve un'autonomia decisionale lombarda, perché solo noi, qui, sappiamo cosa vuole dire essere governati per 28 anni da questa destra", ha spiegato Usuelli. "Prevalga il senso di responsabilità e non i calcoli di partito che tengono sempre in prima considerazione l'interesse di un singolo partito. Questa riflessione dovrebbe spingere a fare fronte comune contro le due candidature di destra che offrono un'opportunità perché spaccano il voto a destra", ha concluso il capogruppo di +Europa. (Rem)