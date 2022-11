Cop27: India, ministro Ambiente sollecita finanziamenti per riduzione vulnerabilità climatica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella stessa giornata Yadav ha partecipato al vertice dell’Iniziativa verde del Medio Oriente presieduto dall’Arabia Saudita, che punta a incoraggiare pratiche di consumo sostenibili e a piantare 50 miliardi di alberi in tutta la regione. Il ministro indiano ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, così come per i progetti avviati da Riad per la produzione di idrogeno e per quelli egiziani per la produzione di carburanti verdi. A sua volta il rappresentante di Nuova Delhi ha ricordato la Missione nazionale idrogeno lanciata dal primo ministro Narendra Modi, l’Alleanza solare internazionale (Isa) e il gruppo di leadership per la transizione dell’industria LeadIt in collaborazione con la Svezia. (segue) (Inn)