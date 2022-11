Cop27: India, ministro Ambiente sollecita finanziamenti per riduzione vulnerabilità climatica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Cop27 Yadav ha presentato un padiglione nazionale incentrato sulla Missione Life (“Lifestyle for Environment”), lanciata il 20 ottobre dal premier Modi alla presenza del segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres: un’iniziativa volta a proteggere l’ambiente coinvolgendo la popolazione e agendo sulle abitudini quotidiane. Nelle intenzioni del governo di Nuova Delhi la Missione Life punta a mobilitare oltre un miliardo di indiani nell’impegno per il clima e a promuovere un movimento di massa globale. All’interno dell’India almeno l’80 per cento degli enti locali urbani e rurali dovrebbe diventare “amico dell’ambiente” entro il 2028. La Missione Life mira a cambiare l’approccio collettivo alla sostenibilità attraverso una strategia a tre livelli: spingere gli individui a praticare azioni rispettose dell’ambiente semplici ma efficaci nella loro vita quotidiana (domanda); far sì che le industrie e i mercati rispondano rapidamente al cambiamento della domanda (offerta); incoraggiare i governi a elaborare politiche industriali che sostengano il consumo e la produzione sostenibili (politica). (Inn)