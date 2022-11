Cop27: Ue e Namibia istituiscono partenariato strategico su materie prime e idrogeno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue e la Namibia si sono impegnate a sviluppare una tabella di marcia operativa per il biennio 2023-2024, con azioni congiunte concordate entro sei mesi dalla firma del memorandum d'intesa. Parallelamente, oggi la Banca europea per gli investimenti (Bei) e la Namibia firmeranno una dichiarazione congiunta per approfondire la loro cooperazione a sostegno delle energie rinnovabili, compreso l'idrogeno. La Bei e la Namibia lavoreranno per l'attuazione di un prestito della Banca europea per gli investimenti, per un importo massimo di 500 milioni di euro, che dovrebbe consentire di realizzare progetti e investimenti sostenibili e a lungo termine. (Beb)