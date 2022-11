Russia: Medvedev, bisogna prevenire una catastrofe umanitaria causata dalle sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pressione delle sanzioni sulla Russia ha creato una minaccia di fame e carenza di energia nel mondo, è necessario prevenire una catastrofe umanitaria. Lo ha dichiarato il presidente del partito Russia Unita, Dmitrij Medvedev, alla conferenza "Questioni attuali della sicurezza nazionale nelle condizioni di instabilità geopolitica", che si svolge con la partecipazione dei rappresentanti dei Paesi africani. In particolare, Medvedev ha esortato a "prevenire la catastrofe umanitaria, sviluppare nuovi approcci e piani concreti di cooperazione a livello internazionale, unire le forze nella lotta per costruire un futuro migliore per noi e per le nuove generazioni". (Rum)