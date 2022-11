Rpt - Lombardia 2023: Fontana, Pisapia? In ottimi rapporti, non lo temo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Ripetizione con titolo corretto - Sulla possibilità che il centrosinistra candidi l'ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, alle prossime elezioni regionali, il presidente Attilio Fontana ha risposto: "Non penso, aspetto e vediamo cosa che decideranno, a me va bene tutto". "Giuliano è una persona che conosco da tantissimi anni, oltre che un collega" ha poi aggiunto. Rispondendo alle domande dei giornalisti che gli hanno chiesto chi temesse come candidato tra Carlo Cottarelli, Giuliano Pisapia ed Emilio Del Bono il presidente ha affermato di essere in ottimi rapporti con tutti e tre "per cui non si temono gli amici". (Rem)