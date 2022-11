Iran: continua il “gioco” del turbante, decine di filmati pubblicati in rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Continua in Iran il "gioco" del turbante, che consiste nell’avvicinarsi di soppiatto a un religioso per fargli volare il turbante con uno scappellotto. Un gioco molto pericoloso, che comporta il rischio di essere arrestati dalle guardie della polizia morale iraniana. Eppure, decine di filmati vengono pubblicati in rete ogni giorno di questa pratica ormai sempre più diffusa, al punto che i religiosi che ne sono vittime non reagiscono quasi più, per timore delle reazioni degli astanti. Un "gioco" che dimostra come la gente non ha più paura del regime teocratico e che lo rifiuta sempre più apertamente. Le proteste proseguono in Iran dalla morte della 22enne curda, Mahsa Amini, lo scorso 16 settembre a Teheran, avvenuta dopo il sul arresto da parte della polizia morale iraniana per aver indossato in modo non corretto il velo islamico. (segue) (Irt)