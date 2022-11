Iran: continua il “gioco” del turbante, decine di filmati pubblicati in rete (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle proteste è ormai costante lo slogan “Morte al dittatore” in riferimento alla guida suprema, ayatollah Ali Khamenei, e gli appelli al rovesciamento della Repubblica islamica. Il movimento di protesta continua a interessare con cadenza quasi giornaliera tutte le 31 provincie dell’Iran, 136 città e 134 università, nonostante una feroce repressione da parte delle forze di sicurezza. Secondo l’organizzazione non governativa Iran Human Rights (Ihr), che ha sede a Oslo, sono più di 304 i manifestanti morti in Iran dall’inizio dell’ondata di proteste scoppiata dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne curda deceduta lo scorso 16 settembre a Teheran dopo il suo arresto da parte della polizia morale iraniana. Il bilancio include 41 minorenni e 24 donne. Inoltre, almeno 14.170 persone, tra cui 392 studenti, sono state arrestate. (Irt)