Lombardia 2023: Fontana, conferma mio nome probabile da oggi

- Sulla conferma della candidatura di Attilio Fontana a presidente di Regione Lombardia per il 2023 si attende l'ufficialità del centrodestra. Se arrivi oggi però non è dato sapere. "È molto probabile, spero di sì. Non so se faranno nota congiunta, lasciamo che decidano loro come formalizzare la cosa". Lo ha affermato questa mattina il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine delle premiazioni per la Giornata della Ricerca, in corso di svolgimento al Teatro alla Scala. "Io penso che sia importante per me concentrarmi sulla mia campagna elettorale, sulla mia parte politica" ha aggiunto il presidente. Rispondendo alle domande dei cronisti che gli chiedevano quali risultati potrebbe ottenere l'ex vicepresidente Letizia Moratti, Fontana ha poi risposto: "È già difficile fare il proprio compito, figuriamoci risolvere i problemi agli altri. Lasciamo che decida la sinistra in assoluta serenità". (Rem)