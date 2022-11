Pakistan: sostenitori dell’ex premier Khan bloccano le strade di accesso alla capitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini sull’accaduto sono diventate un altro fronte di contestazione. Il Pti accusa gli inquirenti di non aver registrato tempestivamente le denunce e oggi ha organizzato una protesta davanti alla residenza del governatore del Punjab. La Corte suprema, di sua iniziativa, ha ordinato all’ispettore generale del Punjab di aprire un fascicolo entro 24 ore. Il Pti ha accusato apertamente il governo per l’attentato, accusa ripetuta ieri da Khan in una lettera inviata al presidente della Repubblica, Arif Alvi, esortato a intervenire per mettere fine ai presunti abusi di potere. Khan ha sostenuto di essere stato informato di un piano per un ucciderlo ordito dal primo ministro Shehbaz Sharif, dal ministro dell’Interno Rana Sanaullah e da un alto ufficiale, il generale Faisal. (segue) (Inn)