Scuola: assessore Lazio, finanziare Its dopo Pnrr con fondo sociale europeo

- Occorre rendere strutturale il finanziamento agli Istituti tecnici superiori. Lo ha detto l'assessore al Lavoro e alla scuola della Regione Lazio, Claudio Di Berardino, in occasione dell'evento "Its Academy Lazio", all'istituto tecnico Galileo Galilei di Roma. "Il Pnrr finirà – ha aggiunto l'assessore - non possiamo pensare che, chiuso il Pnrr, si torni nella condizione precedente. Se abbiamo un luogo in più, non lo possiamo andare a chiudere. Quindi dobbiamo porci il tema dell'oggi, ma anche del domani. Per questo, nel Lazio, pensiamo che il fondo sociale europeo possa essere la garanzia per anche dopo il Pnrr", ha concluso Di Berardino. (Rer)