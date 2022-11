Germania: ministero Economia, no a vendita fabbrica microchip ad azienda di proprietà cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco ha proposto al governo federale di vietare la vendita della fabbrica dell'azienda produttrice di microchip Elmos alla concorrente svedese Silex Microsystems, di proprietà del gruppo cinese Sai Microelectronics. Dal valore di 85 milioni di euro, l'operazione dovrebbe essere impedita perché, per il titolare del dicastero Robert Habeck, le acquisizioni nel settore della produzione di semiconduttori e microchip.sono critiche. Inoltre, la cessione dell'impianto di Elmos a Silex Microsystems minaccerebbe l'ordine pubblico e la sicurezza in Germania. La decisione del governo federale è attesa per domani, 9 novembre. Intanto, il ministero dell'Economia e della Protezione del clima ha già notificato a Elmos che la vendita della fabbrica alla società svedese verrà “probabilmente” vietata. (Geb)