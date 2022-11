Mali: sindacati indicono 48 ore di disobbedienza civile nella regione di Gao contro l'insicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre principali centri sindacali del Mali hanno indetto 48 ore di "disobbedienza civile" a partire da oggi in tutta la regione di Gao per denunciare l'insicurezza e chiedere alle autorità maliane di prendere le misure necessarie. In un documento cofirmato, i rappresentanti del nord dei tre sindacati principali del Paese - tra cui l'Unione nazionale dei lavoratori del Mali (Untm) - affermano che le 48 ore di disobbedienza civile in tutta la regione di Gao sono solo un avvertimento prima di nuove azioni. In nome della popolazione, i sindacalisti chiedono inoltre al governo di mettere in atto una nuova risposta di sicurezza per consentire a tutti di svolgere i propri affari. In base a quanto previsto, per due giorni l'amministrazione locale dovrebbe essere paralizzata, con mercati e negozi chiusi e il traffico fortemente ridotto. Già domenica scorsa il comitato locale della società civile di Ansongo e dintorni aveva lanciato 48 ore di disobbedienza civile in questa importante località della regione di Gao. Come altrove in Mali, nella regione di Gao gli abitanti hanno essenzialmente due nemici: i gruppi jihadisti e le bande armate. Gli iniziatori dei giorni della disobbedienza civile nella regione di Gao puntano il dito anche contro "alcuni agenti delle forze di sicurezza che indulgono in abusi di intimidazione ingiustificata e racket" e chiedono anche una giustizia più imparziale. (Res)