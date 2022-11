Lombardia 2023: Fontana, voto 5 febbraio è scelta che spetta a governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla possibilità di andare al voto per le elezioni regionali già il prossimo 5 febbraio, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha detto che "Non ne ho la più pallida idea. Questa è una scelta che può fare il governo, noi quella famosa legge non l'abbiamo ancora". "Potrebbe essere un'idea per accorpare Lazio, Molise e Lombardia", ha affermato a margine delle premiazioni della Giornata della Ricerca, in corso al Teatro alla Scala. (Rem)