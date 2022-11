Infrastrutture: Gruppo Fs, Rfi lancia gara da 1,7 miliardi per nuova linea Palermo-Catania-Messina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs italiane) ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del lotto funzionale Caltanissetta Xirbi - Lercara, parte integrante del nuovo collegamento ferroviario Palermo - Catania - Messina. La gara - riferiscono in una nota - ha un valore di circa 1,7 miliardi di euro, di cui 470 milioni finanziati con i fondi del Pnrr. Gli interventi consistono nella realizzazione di 47 chilometri di nuovo tracciato in variante rispetto alla linea attuale, con circa dieci chilometri di viadotti e otto gallerie naturali per 21 chilometri totali. Il progetto prevede anche la nuova stazione di Vallelunga e i posti di movimento di Marcatobianco, Marianopoli e San Cataldo. Al termine dei lavori lungo tutto l’asse Palermo – Catania sarà possibile andare da Palermo a Catania in meno di due ore. Riduzioni dei tempi di viaggio progressive sono previste comunque già prima di tale data, grazie all’attivazione per fasi dei nuovi tratti di linea. Gli interventi programmati, inoltre, garantiranno la velocizzazione dei collegamenti e incrementeranno gli standard di regolarità e puntualità dei treni. (Com)